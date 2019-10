Justice : Patrick Balkany absent lors du jugement

Le principal intéressé absent du banc des accusés. Patrick Balkany a indiqué dans une lettre qu'il ne voulait pas être extrait de sa cellule de la prison de la Santé (Paris) pour assister au verdict de son procès vendredi 18 octobre. "Peut-être ne voulait-il pas vivre une seconde fois ce moment difficile où il a été menotté à la barre et emmené entre deux policiers", rapporte la journaliste Nathalie Perez depuis le palais de justice de Paris.

Sept ans de prison ferme requis contre Patrick Balkany

Quant à son épouse, Isabelle Balkany, on ignore encore si elle sera présente à l'audience. Pour ce second volet blanchiment et corruption, les procureurs avaient requis à son encontre quatre ans de prison avec sursis. "Un réquisitoire qui avait été beaucoup plus sévère pour Patrick Balkany. Les procureurs avaient demandé sept ans de prison ferme et la confiscation de tous ses biens", conclut Nathalie Perez.

