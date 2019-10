DIRECT. "Blanchiment aggravé" : Patrick et Isabelle Balkany condamnés respectivement à 5 et 4 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BALKANY

: L'avocat d'Isabelle Balkany annonce que sa cliente va faire appel de sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale.

: A la sortie de l'audience, Isabelle Balkany a brièvement pris la parole devant les journalistes : "Il n'y a pas un centime d'argent public et pas de corruption."

Maintenant que l'audience est levée, faisons un résumé de ce jugement sur le volet "blanchiment et corruption" :



• Isabelle Balkany est condamnée à 4 ans de prison et à une peine d'inéligibilité de 10 ans.



• Patrick Balkany est condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une peine d'inéligibilité de 10 ans.



• Alexandre Balkany, fils du couple, est condamné à 6 mois de prison avec sursis.



• Le tribunal a ordonné la confiscation du montant de la vente de la villa Pamplemousse, soit 1 367 000 euros.



• Arnaud Claude est condamné 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros et interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat.



• Jean-Pierre Aubry est condamné à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 100 000 euros.

: Des biens sont également confisqués.

: Patrick Balkany est condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement.

: Isabelle Balkany est condamnée 4 ans de prison et à une peine d'inéligibilité de 10 ans.

: Patrick Balkany est relaxé des faits de prise illégale d'intérêts.

: Patrick Balkany est relaxé des délits de corruption.

: Isabelle et Patrick Balkany sont reconnus coupables du délit de blanchiment aggravé.

: Isabelle Balkany arrive au tribunal de grande instance de Paris. Patrick Balkany, lui, a refusé de quitter la prison de la Santé, où il est détenu, par "respect de son image", et car le "jugement est joué d'avance".

: Notre journaliste Violaine Jaussent montre qu'il y a de plus en plus de monde au tribunal de grande instance de Paris pour le jugement du procès des Balkany dans le volet "blanchiment et corruption".

: Notre journaliste Violaine Jaussent se rend au tribunal de grande instance de Paris pour le jugement du procès des Balkany dans le volet "blanchiment et corruption". Si vous n'avez pas tout suivi, elle vous rafraîchit la mémoire.

: Il y a déjà du monde pour le jugement des Balkany dans le volet "blanchiment et corruption". L'audience doit débuter vers 13h30.

: Patrick Balkany, en prison depuis le 13 septembre, refuse de sortir de sa cellule pour des questions de "santé", par "respect de son image", et parce que le "jugement est joué d'avance", estime l'un de ses avocats contacté par franceinfo. Il a exprimé ce refus par écrit, précise l'administration pénitentiaire.

: Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé, depuis un mois. Le 13 septembre, il a été condamné à 4 ans de prison pour fraude fiscale et à 10 ans d'inéligibilité. Sa demande de remise en liberté, concernant cette condamnation, doit être examinée mardi.

: Patrick Balkany peut encore changer d'avis et se rendre au tribunal. Dans le cas contraire, il sera représenté par son ou ses avocats.

: Patrick Balkany a refusé son extraction de prison, alors que le jugement dans son procès pour "blanchiment et corruption" doit être rendu en début d'après-midi, déclare l'un de ses avocats à franceinfo.

