Procès Bygmalion : Nicolas Sarkozy est condamné en appel à un an de prison, dont six mois avec sursis

La cour d'appel de Paris a condamné, mercredi 14 février, Nicolas Sarkozy à un an de prison dont six mois avec sursis pour son rôle dans l'affaire Bygmalion concernant les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. La cour a ordonné un aménagement de peine, la décision est désormais dans les mains du juge d'application des peines qui doit statuer dans un délai de 30 jours.

En septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu l'ancien chef de l'Etat (2007-2012) coupable d'avoir largement dépassé le plafond légal des dépenses et l'avait condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Le tribunal avait toutefois demandé que cette peine soit directement aménagée, à domicile sous surveillance électronique. Nicolas Sarkozy et neuf autres personnes avaient fait appel et avaient été rejugées du 8 novembre au 7 décembre dernier.