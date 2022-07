Accusations de violences sexuelles : l'ex-candidat LFI Taha Bouhafs veut une "procédure juste et équitable", deux mois après avoir jeté l'éponge aux législatives

"Je reviens vers vous par cette lettre pour vous demander une procédure juste et équitable." Taha Bouhafs rompt le silence dans une longue lettre de six pages, mardi 5 juillet, publiée sur son compte Twitter, quelques semaines après son retrait de la campagne législative. Le militant et journaliste était alors visé par un témoignage relatant des faits de violences sexuelles. "Si les accusations sont infondées, comme je pense qu'elles le sont, je dois pouvoir m'en défendre", écrit l'ancien candidat dans ce message, assurant que La France insoumise ne l'a jamais informé de ce qui lui était reproché.

Le militant affirme également ne pas avoir demandé lui-même à retirer sa candidature, contrairement à ce que LFI avait annoncé. Taha Bouhafs relate une rencontre avec la députée Clémentine Autain, le 9 mai dans un café. La députée lui aurait alors annoncé que la décision avait été prise de le désinvestir de sa candidature aux élections législatives.

L'ex-candidat affirme que lors de cet entretien, Clémentine Autain ne l'a jamais informé de la teneur des accusations de violences sexuelles portées à son encontre, l'empêchant donc d'assurer sa défense. "'Pendant 1 000 ans les femmes n'ont pas été entendues, tu payes peut-être aussi pour les autres, mais c'est comme ça, c'est un parti pris politique', m'a-t-elle répondu", écrit Taha Bouhafs.

Selon ce récit, Clémentine Autain lui a ensuite demandé "de faire un communiqué pour dire qu'[il] retirait [sa] candidature à cause des attaques racistes qu'[il] subissait depuis l'annonce de celle-ci". L'élue aurait ajouté qu'elle "appuierait cette version publiquement", ce que refuse Taha Bouhafs : "Pourquoi devrions-nous mentir sur la véritable raison de mon retrait ?" Il retire finalement sa candidature dans la soirée, incapable dit-il de "mener le moindre bras de fer", après plusieurs semaines de campagne et d'attaques.

"J'apprends donc qu'il n'y aura pas d'enquête, pas de vérification, pas de confrontation. Taha éliminé. L'affaire est réglée, circulez il n'y a rien à voir." Taha Bouhafs dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux

Taha Bouhafs dénonce également le communiqué publié par le parti le surlendemain, affirmant qu'il a "été confronté aux accusations dont il faisait l'objet ce lundi 9 mai" et qu'il avait fait le choix de renoncer lui-même à son investiture dans le Rhône. "C'est faux : j'ignore ce dont on m'accuse, je n'ai jamais été confronté aux dites accusations." Tout en se déclarant favorable à la "présomption de sincérité" en matière de violences sexuelles et sexistes, il regrette tout de même qu'aucun élément n'ait été signalé au procureur de la République.