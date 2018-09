Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies, lauréats du Visa d'or de l'information numérique, pour "Koglweogo"

Le jury, présidé par le photographe Samuel Bollendorff et réuni à Paris le mercredi 29 août, a choisi à l’unanimité d’attribuer le Visa d’or de l’information numérique franceinfo à la journaliste et au photographe belges, Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies, pour "Koglweogo - Miroir d’une faillite d’État", publié sur le site d’information de la Libre Belgique.

Valentine Van Vyve et Olivier Papegnies ont enquêté sur les Koglweogo, des groupes citoyens d'autodéfense qui, depuis 2015, tissent leur toile au Burkina Faso. (D.R.)