Evènement : La 31ème édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, du 7 au 13 octobre 2024.

Le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre est de retour. Pour la 31ème fois ! Et avec toujours la même vocation : rappeler l'importance cruciale du journalisme dans les zones de conflit. De l’exercice d’un des droits les plus fondamentaux, la liberté de la presse, lorsqu’elle est la plus menacée.

Chaque année, Bayeux, première ville libérée du continent, réunit ces hommes et ces femmes courageux qui, armés de leur plume, de leur caméra ou de leur microphone, se rendent dans les endroits les plus dangereux de la planète, souvent au péril de leur vie, pour témoigner et nous informer.

Un rendez-vous international

En cette année marquant le 80e anniversaire du Débarquement et dans un contexte mondial instable, Bayeux, le Département du Calvados, la Région Normandie et leurs partenaires rassemblent 350 journalistes internationaux pour offrir une fenêtre sur les réalités des conflits actuels. Avec 40 000 visiteurs chaque année, l’événement propose débats, expositions inédites, projections, tables rondes et actions scolaires pour sensibiliser le public aux enjeux globaux et renforcer l’éducation aux médias.

Une édition tournée vers les conflits et l’innovation

Présidée par Clarissa Ward, reporter de CNN, l’édition abordera les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient tout en mettant en lumière des crises oubliées comme celles du Soudan ou de l’Iran. Outre les témoignages de grands journalistes, le festival explorera l’utilisation de l’IA, la bande dessinée de reportage et proposera une immersion historique sur le Vietnam et le Cambodge. Un rendez-vous incontournable pour réfléchir aux défis contemporains de l’information.

Au programme

Expositions,

Soirées,

Projections,

Et autres rendez-vous...

Toute la programmation ici.

"Tout Public" de Frédéric Carbonne, vendredi 11 octobre de 13h30 à 14h à L'Hôtel du Doyen

L’émission de Frédéric Carbonne « Tout public » sera en direct et en public vendredi 11 octobre de 13h30 à 14h depuis l’Hôtel du Doyen, rue Lambert Leforestier.

Entrée libre.

Plus d'informations sur le site prixbayeux.org.