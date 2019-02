Venezuela : violents affrontements aux frontières

Sur le pont qui fait office de frontière entre la Colombie et le Venezuela, le camion de tête d'un convoi humanitaire brûle, à quelques dizaines de mètres de son but. Tout se passe sous l'oeil des manifestants vénézuéliens venus réclamer le passage des vivres, mais qui voit l'aide rebrousser chemin. L'armée fidèle au régime de Maduro a bloqué l'entrée de l'aide humanitaire. Les manifestants sont furieux et s'en prennent aux soldats, les affrontements font une dizaine de blessés.

Juan Guaido en appelle à la communauté internationale

Sur un autre poste frontière avec le Brésil, le même scénario se produit. Les manifestants sont prêts à tout pour forcer le passage d'un convoi humanitaire. Ici encore l'aide est bloquée et l'armée riposte à balles réelles, faisant deux morts et des dizaines de blessés. Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela, opposant à Nicolas Maduro, souhaitait hier que les camions passent pacifiquement la frontière. Aujourd'hui, il change de discours. Il doit rencontrer plusieurs chefs d'État parmi lesquels Mike Pence, le vice-président américain. Guaido dit vouloir les convaincre de libérer le peuple vénézuélien du joug du président Maduro.