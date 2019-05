Venezuela : un jour test pour l'opposition

À Caracas (Venezuela), pour l'opposition, cette journée du mercredi 1er mai doit marquer la plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela. Des milliers de personnes ont entouré Juan Guaido, l'autoproclamé chef de l'État, pour pousser Nicolas Maduro à partir. Les deux hommes se disputent toujours âprement le soutien de l'armée. "Il nous est très difficile d'obtenir le ralliement de toutes les forces armées", a proclamé à la foule Juan Guaido. Comme mardi 30 avril, il y a eu des accrochages entre les deux camps : des tirs de soldats fidèles au président Nicolas Maduro contre des jets de pierre de manifestants.

Nicolas Maduro salue son état-major

Mardi 30 avril, un groupe de soldats a fait défection pour rejoindre l'opposition, mais la majorité reste loyale au président Maduro. Celui-ci promet de punir les putschistes et salue son état-major. "Je vous félicite pour votre fermeté, votre loyauté, votre sagesse et la façon dont vous avez fait échouer le petit groupe qui comptait répandre la violence", a-t-il déclaré. Le statu quo se poursuit et l'opposition envisage désormais d'organiser la grève générale.

