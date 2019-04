DIRECT. Venezuela : après avoir dénoncé une tentative de "coup d'Etat" de Guaido, le camp Maduro appelle à un rassemblement au palais présidentiel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VENEZUELA

: Le numéro 2 du pouvoir vénézuélien a appelé les partisans de Nicolas Maduro à un rassemblement au palais présidentiel de Miraflores, à Caracas. Un journaliste sur place explique que les soldats portant un ruban bleu sont les partisans de Juan Guaido.

: "Nous lançons un appel aux soldats et au peuple du Venezuela pour qu'ils se placent du bon côté de l'histoire et rejettent la dictature et l'usurpation du pouvoir par le président Nicolas Maduro."



Le président colombien Ivan Duque appelle l'armée vénézuelienne à rejoindre le chef de l'opposition Juan Guaido.







(CLAUDIO REYES / AFP)

: Il est 14 heures passées, on fait le point sur l'actualité :



• Les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une tentative de putsch de la part d'un petit groupe de "traîtres" au sein de l'armée, alors que le chef de l'opposition, Juan Guaido, est apparu en compagnie d'hommes en uniforme.



• Akihito a prononcé ses derniers mots en tant qu'empereur du Japon lors de sa cérémonie d'abdication au palais impérial de Tokyo, la première d'un souverain japonais depuis 1817, remerciant son peuple et priant pour la paix.



• CSG, gaz et carburant : voici les trois baisses qui entrent en vigueur au 1er mai. Les retraités touchant moins de 2 000 euros par mois vont, notamment, enfin bénéficier de l'annulation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), explique-t-on ici.



• L'Assemblée nationale examinera le 10 mai le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame. Ce dernier autorisera des dérogations aux normes des marchés publics et de protection patrimoniale, selon des sources parlementaires.

: Le gouvernement espagnol appelle à éviter toute "effusion de sang" au Venezuela après que l'opposant Juan Guaido a annoncé que des "soldats courageux" le soutenaient, ce qui a été dénoncé par Caracas comme "une tentative de coup d'Etat".