Vénézuéla : le président a-t-il été visé par un attentat ?

Des drones remplis d'explosifs ont visé un rassemblement militaire à Caracas,la capitale Vénézuelienne. L'événement serait une tentative d'attentat selon le président du pays. En plein discours retransmis à la télévision, une détonation retentit. Dans la confusion les forces d'armées se dispersent en courant et la garde de protection du président le protège. Plusieurs explosions auraient retenti dans tout Caracas et des militaires en nombre ont été déployés dans les rues.

Un président plus contesté que jamais

Le président vénézuélien pointe la Colombie comme responsable de l'attaque. Le pays voisin,en pointe dans la contestation internationale des méthodes de Nicolas Maduro, juge l'accusation absurde et sans fondement. Un mystérieux groupe rebelle, qui se dit composé de civils et de militaires, a revendiqué l'attaque par la voix d'une journaliste proche de l'opposition aux États-Unis. Ce groupe entend dénoncer la situation économique catastrophique du pays, qui serait proche d'une inflation de 1 million de pour cent selon le FMI. L'attentat présumé intervient alors que le président vénézuélien est plus décrié que jamais et accusé de dérives autoritaires, notamment depuis sa réélection contestée en mai 2018.

