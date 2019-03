Venezuela : la situation complètement bloquée ?

Il y a 48 heures à Caracas (Venezuela), Juan Guaidó, tout sourire, haranguait la foule. Et pourtant, celui qui s'est autoproclamé président du Venezuela il y a deux mois est fragilisé. Le régime vient de le déclarer inéligible pour 15 ans parce qu'il n'aurait pas justifié certaines de ses dépenses dans ses déclarations de patrimoine. "Ils ont dit qu'ils allaient me disqualifier, comme si on pouvait disqualifier tout un peuple courageux qui manifeste dans les rues du Venezuela", a pour sa part estimé le principal intéressé.

Le bras de fer s'éternise

Le 23 janvier dernier, lorsque Juan Guaidó sort de l'anonymat, tout le monde pense qu'il ne lui faudra que quelques jours ou semaines pour renverser le président en exercice, Nicolás Maduro. Mais deux mois plus tard, la situation est figée. Maduro tient bon. Ces derniers jours, il a largement médiatisé auprès des Vénézuéliens l'arrivée d'aide humanitaire chinoise et russe. Une façon pour lui de montrer que certaines grandes puissances le soutiennent encore. Un bras de fer qui s'éternise alors que le pays est une nouvelle fois plongé dans le noir. La population vit sa troisième panne d'électricité en moins d'un mois.

