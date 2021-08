Venezuela : des pluies diluviennes font au moins 20 morts dans l'ouest du pays

Plus de 8 000 habitations ont été touchées par ces fortes précipitations.

Au moins 20 personnes sont mortes et 17 sont portées disparues à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ouest du Venezuela, ont annoncé les autorités locales mercredi 25 août. Les précipitations ont détruit plus de 8 000 habitations dans 11 des 23 Etats du pays.

Plus de 54 000 personnes ont été affectées dans le pays, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Remigio Ceballos à la télévision publique. La veille, le ministre, avait prévenu que la saison des pluies orageuses battait son plein au Venezuela et qu'il devrait continuer de pleuvoir "pendant les dix prochains jours".

La rivière Mocoties a débordé de son lit et est entrée dans les principales rues de la ville de Tovar. La zone est privée d'électricité et de téléphone tandis que les accès sont bloqués par les eaux. "Je donne le feu vert à toutes les opérations logistiques et financières en faveur des Etats" touchés, a déclaré en réaction le président Nicolas Maduro.