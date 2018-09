"Ma famille sur place souffre, je préfère être ici" : pour ces Vénézuéliens, l'avenir est en Colombie

Plus d'un million de personnes ont fui le Venezuela pour la Colombie ces trois dernières années. "C'était la décision la plus juste, on a fait ces sacrifices pour nos enfants, pour leur offrir un futur."

Dans une rue de Bogota, en Colombie. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

édité par Adèle Bossard Benjamin Illy Radio France