L'Iran annonce un accord de coopération de 20 ans avec le Venezuela

Le document stratégique a été paraphé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. L'Iran et le Venezuela, deux pays pétroliers soumis à des sanctions américaines, ont signé samedi 11 juin un accord de coopération d'une durée de 20 ans visant à renforcer leur alliance, a annoncé le président iranien Ebrahim Raïssi.

"La signature d'un accord de coopération stratégique de 20 ans (...) montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer les relations bilatérales dans différents domaines", a affirmé Ebrahim Raïssi lors d'une déclaration à la presse avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, en visite dans le pays.

Une ligne Téhéran-Caracas ouverte cet été

"Les ministres concernés ont signé des accords de coopération dans les domaines politique, économique, du tourisme, du pétrole et de la pétrochimie", a détaillé l'agence officielle iranienne Irna. Le président Maduro a également fait état "des projet communs pour fabriquer de la nourriture au Venezuela et l'exporter en Iran et dans la région".

Par ailleurs, Nicolas Maduro a annoncé l'inauguration le 18 juillet du vol Téhéran-Caracas afin de promouvoir le tourisme entre les deux pays. "Le Venezuela est prêt a recevoir des touristes d'Iran qui pourront jouir de la beauté des Caraïbes, des Andes et de l'Amazonie", a-t-il dit.