Reportage "Une des causes les plus nobles qu'on puisse rendre à l'Église" : de jeunes recrues se préparent à intégrer l'armée du pape au Vatican

Ils sont 34 nouveaux soldats du pape à avoir juré fidélité et loyauté au souverain pontife, mardi, lors d'une cérémonie au Vatican. C'est la Garde suisse, la plus petite armée du monde, qui attire toujours le regard des touristes comme les nouvelles recrues.

C’est la plus petite et la plus vieille armée du monde et elle fait sûrement partie des plus photographiées par les touristes : la Garde suisse, l’armée du pape, avec son uniforme tricolore aux accès du Vatican, un contingent chargé de la protection du pape, qui renforce ses rangs. Les nouvelles recrues triées sur le volet de la promotion 2024 ont prêté serment lundi 6 mai. Pour l’occasion, la caserne a ouvert ses portes à franceinfo.

À côté de la place Saint-Pierre, derrière les hauts murs d’enceinte du Vatican, dans le palais rose de la caserne de la Garde suisse, rendez-vous au sous-sol dans l'armurerie pour une séance essayage et nettoyage de la tenue de cérémonie. Habit tricolore bouffant, gants blancs, épée, casque et la cuirasse en métal. Entre fusils centenaires, hallebardes avec leurs pointes de lances, et graisse et chiffon, le soldat Marc Dubuis, en blouse bleue, s’occupe de l’armure des nouvelles recrues, un équipement lourd de sens. "Ça pèse déjà une dizaine de kilos, c'est pas mal, observe-t-il. Plus le casque, on compte deux kilos de plus. C'est pour commémorer le sac de Rome en 1527."

Une armée vieille de plus de 500 ans



Fondée par le pape Jules II, l’armée du pape a beau avoir plus de 500 ans, elle continue d’attirer les jeunes citoyens suisses, s’ils respectent les strictes conditions d’entrée : 1,74 mètre, célibataire, de 19 à 30 ans, catholique pratiquant. Leur mission consiste à protéger le pape et le Vatican.

L'entraînement consiste notamment en une marche au pas dans la cour de la caserne, sous les ordres du caporal en italien, allemand ou français. "C'est un service qui est une des causes les plus nobles qu'on puisse rendre à l'Église", lance Gaël Favre, originaire de Saint-Aubin (canton de Fribourg). Pour ce menuisier de 21 ans, ces deux ans d’engagement dans la Garde suisse sont un peu l’école de la vie. "C'est la première fois que je quitte la maison, donc il faut déjà une certaine maturité. De la discipline aussi."

"On vit toujours à plusieurs, donc pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui ont du mal avec ça, c'est clair qu'il y a un certain travail. Ce sont des choses importantes pour la vie ensuite." Gaël Favre à franceinfo

Comme Gaël, ils sont 34 nouveaux soldats du pape à avoir juré, selon la formule, "fidélité et loyauté" au souverain pontife. Prêts à être de faction devant les entrées du Vatican et à suivre des entraînements de tir et d’intervention. Des jeunes qui viennent grossir les rangs de la Garde suisse, désormais à son maximum, 135 hommes, avec des recrues qui seront vite mises à l’épreuve. Il ne reste plus que huit mois à la plus petite armée du monde avant de voir débarquer plus de 30 millions de pèlerins, pour l’année historique du jubilé à Rome.