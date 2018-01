Religion : les moines de Tibhirine seront bientôt béatifiés

La béatification des moines de Tibhirine (Algérie) pourrait intervenir dès l'automne prochain. Le processus est très rapide, les moines étant morts il y a seulement une vingtaine d'années. Le pape évoque des hommes assassinés par "la haine de la foi". L'Église reconnait leur martyr et la force de leur action, 22 ans après leur assassinat. Leur vie et leur mort auront servi le dialogue inter religieux. Dans leur monastère de Tibhirine, au cœur des montagnes de l'Atlas, les moines Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel vivent en harmonie avec leurs voisins musulmans. Luc est notamment très apprécié des villageois, il est médecin et les soigne gratuitement. Mais la fraternité sera mise à rude épreuve.

En 1993, en pleine décennie noire, l'Algérie vit au rythme des attentats des islamistes du GIA, le groupe islamique armé. Un soir, un membre du GIA leur ordonne de quitter le pays. Les moines hésitent longuement entre le départ, l'abandon des Algériens, et la décision de rester. Toujours au nom de la fraternité, ils feront le choix de rester. Le 26 mars 1996, un commando du GIA enlève sept des neuf moines et revendique leur assassinat deux mois plus tard dans un communiqué. Les circonstances de leur mort n'ont toujours pas été clairement élucidées. Peu importe pour l'Église qui souhaite avant tout mettre en avant le message de Tibhirine, un message de tolérance plus que jamais d'actualité. Les moines seront béatifiés, morts par fraternité pour ce pays et pour l'Islam, qui était pour eux un corps et une âme.

