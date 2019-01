VIDEO. Découvrez les Siervas, le groupe de sœurs chrétiennes qui va faire rocker les JMJ

"Nous sommes ravies que notre musique atteigne le plus grand nombre de personnes possible, et si en plus cela inclut le pape, nous sommes plus que satisfaites", sourit sœur Ivonne, la chanteuse et guitariste du groupe des Siervas. Lors des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), qui se tiennent au Panama jusqu'au 27 janvier, les rockeuses religieuses se produiront devant le pape François.

"D'autres formes d'évangélisation"

Les Siervas ("Servantes", en espagnol) ont une mission depuis 2014 : transmettre leur foi par la musique. "Je pense que d'autres formes d'évangélisation peuvent également être montrées, pour révéler notre force, c'est-à-dire que c'est aussi une musique que nous aimons, qui montre beaucoup de qui nous sommes", ajoute la doyenne du groupe. Les neuf jeunes femmes (de 22 à 37 ans) ont une trentaine de titres à leur répertoire, tous disponibles sur Spotify, et deux clips.

Elles connaissent un certain succès, notamment en Amérique du Sud, où elles ont déjà joué une dizaine de fois. "Grâce à ce clip, nous avons pu aller dans d’autres endroits et d'autres pays que nous n’avions pas eu la chance de visiter avant", se réjouit Dayana. Leur dernière production, Hoy despierto, cumule 2 millions de vues.