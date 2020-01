VIDEO. Le pape François tape sur le bras d'une fidèle pour se défaire de son étreinte

Un geste d'agacement inhabituel de la part du souverain pontife. Le pape François a réagi avec irritation à une poignée de main trop énergique d'une fidèle après les vêpres du mardi 31 décembre au Vatican. La vidéo de la scène a été vue plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux.

Après avoir embrassé les nombreux enfants massés devant la crèche de Noël sur la vaste Place Saint Pierre, et alors qu'il allait repartir dans une autre direction, la main du vieux pontife a été happée par une femme qui, en voulant l'attirer vers elle, a failli le faire tomber.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz