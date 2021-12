Vatican : le message de Noël du pape François

Le pape François fait traditionnellement un tour du monde des conflits lors son message de Noël. "Cette année, il l’a fait, en citant le Soudan et l’Ukraine comme un sujet de préoccupation. Il a également mentionné l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan et puis il a eu un mot particulier pour les migrants. Alors qu’il y a encore eu un drame cette nuit, le pape demande aux citoyens du monde de ne pas détourner leur regard et d’accepter les migrants avec eux, dans les sociétés où ils ont moyen de s’intégrer", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de la place Saint-Pierre (Vatican).

Plus de 20 000 personnes réunies

Plu de 20 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre au Vatican, samedi 25 décembre, pour l'écouter. "Les festivités continuent mais tout le monde est masqué puisque c’est la règle en Italie. C’est donc un Noël particulier parce qu’il se passe dans cette ambiance de crise sanitaire. Mais le Vatican a quand même essayé de lui maintenir une dimension de fête", conclut le journaliste.