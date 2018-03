Un quinquennat pour le pape François

Adepte d'un mode de vie sobre, défenseur des plus démunis, le pape François a aussi imprimé sa marque sur la scène internationale. Médiateur entre Cuba et les États-Unis, il a été l'artisan du rapprochement entre les deux pays. Le Souverain pontife aime à bâtir des ponts et fustige les murs. Il n'hésite pas à s'en prendre au président américain Donald Trump quand celui-ci promet de construire un mur avec le Mexique.

Le boulet de la pédophilie

Le pape François est en faveur de l'accueil des migrants. Il multiplie les rencontres avec eux et exhorte les États à mieux les traiter. Malgré ses engagements humanistes, il est attaqué pour sa gestion des cas de pédophilie dans l'Église, notamment au Chili. Le chemin est encore long pour les réformes, comme celle de la curie, une priorité de son pontificat.

