Un phénomène lunaire, des histoires de bicyclettes et le pape fatigué… Le résumé de l’actualité de la semaine en photos

Dans l’actualité de la semaine en photos, une super-lune très visible à côté d’une statue de la Liberté la regardant droit dans les yeux, à New York (États-Unis). C’est un phénomène très rare, et ça ne peut arriver que les soirs de pleine Lune, quand cette dernière apparaît au plus près de la Terre. Toujours haut perchés, des cyclistes pédalent sur un tunnel de verre en Géorgie, rejoignant un café en forme de losange, en verre lui aussi. D’ailleurs, au Mexique et dans d’autres pays, des cyclistes ont pris leur vélo dans leur plus simple appareil pour militer contre la dépendance à la voiture.



Des pandas très heureux

En Chine, des élèves chinois ont été surpris pendant leur sommeil alors qu’ils se reposaient après leur sport. Pas de dortoirs, mais des fauteuils sous leur bureau pour être prêts à étudier de nouveau une fois la sieste terminée. Le pape, lui, ne se repose pas beaucoup, et il est apparu fatigué sur une photographie prise par un membre de l’armée italienne. Enfin, voilà des pandas qui vont vous donner le sourire. Tranquillement assis, ils dégustent un biscuit dans un cadre bucolique. Pour eux, la vie semble douce et belle.