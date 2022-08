Religion : un nouveau cardinal français nommé au Vatican

Jean-Marc Aveline s’agenouille devant le pape François. L’homme d’église de 63 ans est l’un des nouveaux cardinaux du Vatican. "J’ai été surpris, parce qu’on n’est pas prévenu à l’avance donc il y avait de la surprise aussi et puis voilà, actuellement, c’est à la fois cette expérience d’être portée par la joie des autres, la fierté des autres, la prière des autres et ça, c’est magnifique et en même temps l’expérience d’être creusé au plus profond de soi", explique le nouveau cardinal, Jean-Marc Aveline.



Archevêque à Marseille

Avant d’être nommé cardinal par le pape François, Jean-Marc Aveline a d’abord été archevêque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et il est très attaché à la cité phocéenne. L’homme d’église est né en Algérie. L’une des principales préoccupations de Jean-Marc Aveline est la pauvreté ainsi que les disparités sociales. Le pape François fait, lui, un choix pour l’avenir alors que sa santé est de plus en plus fragile. Pour rappel, ce sont les 132 cardinaux qui éliront le nouveau Saint Père.