Pâques : la bénédiction "Urbi et Orbi" du pape François au Vatican

Après deux heures de messe et face à une place Saint-Pierre (Italie) remplie de fidèles, le pape François a clos la semaine sainte, comme prévu, dimanche 31 mars.

Avec sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape a largement consacré son discours aux conflits, en ce dimanche de Pâques. "J’appelle à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l’Ukraine. Par ailleurs, j’appelle une nouvelle fois à ce que l’accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti en exhortant de nouveau à une libération rapide des otages", a-t-il déclaré devant la foule réunie place Saint-Pierre.

Les fidèles rassurés

Après quelques heures d’incertitude liées à l’absence du pape au chemin de croix le vendredi 29 mars, François a rassuré en présidant la veillée pascale hier soir, se montrant plutôt en forme et souriant. "Pour quelqu’un qui suit toutes, les offices de la semaine sainte, on sait que ça prend beaucoup d’énergie, je suis contente qu’il se soit reposé", témoigne une fidèle. Cette cérémonie l’une des plus suivies de l’année, a réuni près de 60 000 fidèles à Rome qui était placée sous haute surveillance pour ce week-end de Pâques, par crainte des attentats.