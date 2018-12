Noël : le message de paix du Pape François

Conformément à la tradition, le Pape François, qui a fêté ses 82 ans, a prononcé ce message "à la ville et au monde" du balcon de Saint-Pierre de Rome (Italie), mardi 25 décembre. Il appelle à la paix dans les régions dévastées par la guerre notamment au Yémen et en Syrie. "J'appelle la communauté internationale à œuvrer pour une solution politique qui mette de côté les divisions et les intérêts partisans. De sorte que le peuple syrien, surtout ceux qui ont dû quitter leur terre pour chercher refuge ailleurs, puisse retourner en paix dans leur pays".

Lundi 24 décembre, dans la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome, 10 000 fidèles sont venus commémorer la naissance de Jésus. Lors de cette messe de Noël, le Pape François a dénoncé la soif de consommation effrénée alors que d'autres sont dans la souffrance. "L'homme est devenu avide et vorace. Quelques-uns se livrent à des banquets tandis que d'autres n'ont pas de pain pour vivre", a-t-il déclaré. Un peu plus tard, près de la basilique de la nativité à Bethléem (Cisjordanie), a été célébrée la traditionnelle messe de minuit. Au premier rang, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. Profitant d'une accalmie dans le conflit israélo-palestinien, 10 000 pèlerins étrangers ont choisi cette année de vivre leur foi chrétienne dans la ville de naissance de Jésus.

