Le pape François juge que l'homosexualité n'est "pas un crime" mais "un péché"

Dans un entretien à l'agence Associated Press, le souverain pontife réaffirme la doctrine de l'Eglise sur l'homosexualité.

Le pape François réaffirme la doctrine de l'Eglise sur l'homosexualité. Dans un entretien à l'agence Associated Press (lien en anglais), publié mercredi 25 janvier, le souverain pontife a jugé "injustes" les lois qui criminalisent l'homosexualité. "Etre homosexuel n'est pas un crime", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que cette orientation sexuelle constitue à ses yeux "un péché".

Au total, encore 67 pays ou juridictions criminalisent l'homosexualité dans le monde, d'après l'association Human Dignity Trust (lien en anglais). Le pape François a reconnu que certains prêtres à travers le monde soutiennent les discriminations envers les personnes LGBT. Il a estimé qu'ils devaient plutôt engager "un processus de conversion" et avoir "de la tendresse".

Le pape François a ajouté que les homosexuels devaient être accueillis et respectés, et ne devaient pas être marginalisés ou discriminés : "Nous sommes tous des enfants de Dieu, et Dieu nous aime tels que nous sommes." Ces déclarations confirment la position du Vatican, qui, en mars 2021, avait déjà souligné que l'homosexualité était considérée comme un "péché" par l'Eglise et s'était opposé à la bénédiction des couples de même sexe.