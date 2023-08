Le pape François clôture les Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne devant 1,5 million de pèlerins

La prochaine édition se déroulera à Séoul (Corée du Sud) en 2027, a-t-il annoncé lors de la cérémonie.

Le pape François a présidé à Lisbonne la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) devant 1,5 million de pèlerins, dimanche 6 août, au dernier jour de sa visite consacrée au plus grand rassemblement catholique international. "Merci à toi, Lisbonne, qui restera dans la mémoire de ces jeunes comme une 'maison de fraternité' et une 'ville des rêves'", a lancé le pape à la fin de l'office, point d'orgue d'une semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels. Le jésuite argentin a également prié pour "ceux qui n'ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres". "J'éprouve une grande douleur pour la chère Ukraine, qui continue de beaucoup souffrir", a-t-il dit.

La messe, diffusée sur des écrans géants, était organisée dans un immense parc aménagé pour l'occasion au bord de l'embouchure du Tage. La foule était tout aussi importante lors de la veillée samedi soir. Elle a dépassé les espoirs des organisateurs, qui en attendaient un million. François a aussi fait un dernier bain de foule en "papamobile" pour saluer les volontaires qui ont participé à l'organisation de l'évènement.

Le pape François a présidé à Lisbonne la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), dimanche 6 août 2023. (ZED JAMESON / ANADOLU AGENCY)

La grande messe de clôture a été célébrée en présence de 10 000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux, sur un colossal autel dominant le site de cette ancienne décharge. Au cours de sa visite, la plus longue d'un pape dans ce pays ibérique, le pape a abordé de nombreux thèmes, comme l'écologie, les réseaux sociaux ou la pédocriminalité au sein de l'Eglise. Les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en 2027, a encore annoncé le souverain pontife, provoquant les acclamations des jeunes Coréens qui ont agité leurs drapeaux.