Crise des migrants en Libye : le pape appelle la communauté internationale à intervenir

"Je ne vous oublie jamais, j'entends vos cris et je prie pour vous." Le pape François a appelé, dimanche 24 octobre, la communauté internationale à s'atteler à résoudre la crise des migrants en Libye, après un sommet européen resté divisé sur l'attitude à adopter face aux flux de migrants vers l'Europe. "J'exprime ma proximité aux milliers de migrants, de réfugiés et aussi d'autres qui nécessitent une protection en Libye", a déclaré le pape après la traditionnelle prière de l'Angelus sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

"Tant de ces hommes, femmes et enfants sont soumis à des violences inhumaines", a-t-il poursuivi. "J'appelle à nouveau la communauté internationale à tenir ses promesses de recherche de solutions communes, concrètes et durables pour la gestion des flux migratoires en Libye et dans toute la Méditerranée", a ajouté le pape, âgé de 84 ans. "Les gouvernements doivent mettre fin au renvoi des migrants vers des pays peu sûrs."

Il a demandé aux gouvernements de donner parallèlement "la priorité au sauvetage de vies en mer" avec des dispositifs de débarquement sûrs dans les ports en garantissant aux migrants "des conditions de vie décentes, des alternatives à la détention, des routes migratoires régulières et l'accès aux procédures d'asile". L'Italie reste confrontée à l'arrivée quasiment quotidienne de centaines de migrants sur ses côtes.