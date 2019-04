Incendie de Notre-Dame de Paris : le Vatican veut aider à la reconstruction

L'Église s'organise pour aider à la reconstruction de la cathédrale de Paris. "Une conférence vient d'avoir lieu au Vatican avec les principales autorités religieuses qui d'ores et déjà réfléchissent à comment ils vont pouvoir aider la France. Ce n'est probablement pas avec de l'argent, le budget du Vatican ne le permettrait pas, mais c'est davantage avec des conseils techniques, des experts qui vont très probablement rejoindre la France le plus rapidement possible" , explique en direct de Rome Alban Mikoczy.

Un message du pape

"Le pape a fait un message à l'archevêque de Paris dans lequel il dit que cette catastrophe a gravement endommagé un édifice historique", rapporte le journaliste. "Mais j'ai conscience qu'elle a aussi affecté un symbole national, celui de la France et je pense non seulement aux catholiques français, mais à tous les Français", a aussi communiqué le pape François.

