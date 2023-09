Hostie "spéciale Vélodrome", quête par carte de crédit, surprise préparée par les supporters de l'OM... Marseille se prépare pour la messe du pape François

À Marseille, le stade Vélodrome se prépare à se transformer en cathédrale à ciel ouvert : une immense messe y sera célébrée samedi 23 septembre par le pape François, pour clore sa visite de deux jours dans la ville.

Temps de lecture : 2 min

Une messe papale devant 57 000 fidèles : l'événement qu'accueillera le Vélodrome, samedi 23 septembre, constitue un véritable défi logistique, d'autant plus que le stade abritera la rencontre France-Namibie de la Coupe du monde de rugby... seulement 48 heures auparavant.

Dès le coup de sifflet final du match, plus de 300 techniciens vont travailler nuit et jour pour préparer la grande messe du pape : "C'est vraiment une fourmilière qui va se mettre en route, sourit Martin d’Argenlieu, directeur de Mars 360, exploitant du stade. On installe tout le dispositif scénique pour le pape, avec l'autel, dans le virage nord. Une grande croix de huit mètres de haut va être montée. Tout le public sera réparti dans les différentes tribunes, également sur la pelouse avec des plaques de protection spéciales. On a fait tout un tas de plans de circulation. C'est un défi pour le diocèse, de pouvoir faire communier près de 60 000 personnes, pendant cette messe."

La messe coûtera plus d'un million d'euros

Il faut imaginer que tous les fidèles vont se lever en même temps des gradins pour aller prendre l’hostie… "Il y a 70 000 hosties qui attendent les fidèles, et l'hostie du pape : une hostie 'spéclae Vélodrome', qui doit pouvoir être vue depuis tout le stade, explique le père Romain Louge, qui coordonne l’organisation de la messe. La quête ne sera pas faite au cours de la messe, parce que cela nécessiterait une logistique trop importante. Elle sera faite à l'entrée, par l'intermédiaire d'un terminal de paiement qui permettra aux pèlerins de payer avec leur carte bleue ou leur smartphone." Le diocèse compte sur les dons, car la messe lui coûtera plus d’un million d'euros.

Mais c’est une chance de faire cette messe au Vélodrome, "lieu habituel de communion", sourit le père Louge. Des supporters de l’OM ont d'ailleurs été invités par le diocèse pour accueillir le pape : "On se doit de le recevoir et de lui rendre hommage, de le remercier d'avoir choisi notre ville et notre stade", dit Rachid Zeroual, leader du groupe de supporters "South Winners".

"Quand il fera le tour de la pelouse en papamobile pour saluer tout le monde, dès son entrée, il aura une surprise." Rachid Zeroual, président des "South Winners" à franceinfo

Une surprise alors que le pape semble avoir apprécié les photos montrées par le diocèse, d’une immense banderole à l’effigie de la "bonne mère", qu’avait déployée des supporters de l’OM lors d’un match contre le PSG.