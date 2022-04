Guerre en Ukraine : le pape fustige les actes de "quelque puissant enfermé dans des intérêts nationalistes"

Le pape François a évoqué samedi 2 avril, au début de sa visite à Malte, la guerre en Ukraine en dénonçant le "vent glacial de la guerre" venu de "l'Est de l'Europe". "Quelque puissant, tristement enfermé dans ses prétentions anachroniques d'intérêts nationalistes, provoque et fomente des conflits", a lancé le souverain pontife lors de son premier discours, devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel de La Valette.

"Nous pensions que les invasions d'autres pays, les violents combats urbains et les menaces atomiques étaient de sombres souvenirs d'un passé lointain. Mais le vent glacial de la guerre, qui n'apporte que mort, destruction et haine, s'est abattu avec violence sur la vie de beaucoup de personnes", a déclaré le pape François.

Vers une visite du pape à Kiev ?

Agé de 85 ans, le pape François a aussi expliqué qu'une visite prochaine en Ukraine, à l'invitation du président Volodymyr Zelensky, était "sur la table". Il a également dénoncé les "séductions de l'autocratie", les "nouveaux impérialismes" et "l'agressivité généralisée", ciblant ceux "qui avancent pour leur propre compte, à la recherche d'espaces et de zones d'influence".

Evoquant les "réfugiés de l'Ukraine martyrisée", il a par ailleurs appelé à "des réponses globales et partagées" face à "l'élargissement de l'urgence migratoire", alors que des millions de personnes affluent en Europe. "Il n'est pas possible que certains pays prennent en charge l'ensemble du problème dans l'indifférence des autres !", a lancé le pape, fervent défenseur de l'accueil des exilés.