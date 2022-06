Eurozapping : l’état de santé du Pape François au cœur des spéculations

Au Vatican, la santé du pape François agite l’actualité italienne depuis plusieurs jours. À 85 ans, le souverain pontife est apparu en fauteuil roulant. Le pape lui-même a directement évoqué la dégradation de son état de santé : "La vie est ainsi. Avec la vieillesse te viennent toutes ces maladies et nous devons les accepter comme elles viennent. Nous n’avons pas la force des jeunes". Le report de son voyage en Afrique prévu début juillet a relancé les spéculations sur une éventuelle démission.

Des pompiers en colère en Espagne et le retour de Glastonbury

Sur la TVE, les pompiers espagnols de la région de Zamora sont en colère et dénoncent la mauvaise gestion des incendies. Avec des températures élevées et précoces en juin, près de 25.000 hectares ont été détruits par le feu.



En Angleterre, le festival Glastonbury fait son grand retour après deux ans d’annulation. Les festivaliers les plus motivés ont fait la queue toute la nuit. "Revenir ici après tout ce qui s’est passé c’est incroyable", témoigne l’un d'eux. Chaque année, le festival Glastonbury accueille près de 200 000 personnes.