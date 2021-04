Décès du prince Philip : le pape François rend hommage à l'époux de la reine du Royaume-Uni

Jusqu'à présent, il n'avait pas encore salué la mémoire du duc d'Edimbourg. Le pape François a rendu hommage samedi 10 avril au prince Philip, saluant la mémoire de l'homme "dévoué" dans un message de condoléances à la reine Elizabeth II et à la famille royale britannique.

Le chef des catholiques a fait l'éloge de l'époux de la reine, décédé vendredi à l'âge de 99 ans. Il a salué "son dévouement à son mariage et à sa famille, sa remarquable contribution au service public et son engagement pour l'éducation et le progrès des générations futures". Il a enfin invoqué "la bénédiction du Seigneur pour la paix et la consolation" à l'intention de la reine et de "tous ceux qui pleurent la perte" du prince Philip.

Mi-mars, le duc d'Edimbourg avait quitté le King Edward VII's Hospital, à Londres, où il avait été hospitalisé pendant un mois, après avoir subi "avec succès", début mars, une intervention pour un problème cardiaque préexistant.

Le prince a accompagné la souveraine dans sa mission pendant plus de soixante-dix ans. Plus longtemps que n'importe quel autre conjoint de monarque britannique.