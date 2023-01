Reportage Mort de Benoît XVI : "Grâce à lui, on est connu dans le monde entier", saluent les habitants de Marktl, village natal du pape émérite

En Bavière, d’où Joseph Ratzinger était originaire, l’émotion est toujours grande deux jours après l'annonce de sa mort. Le village où le pontife est né, près de la frontière autrichienne, est même devenu un lieu de pèlerinage.

La maison de Benoît XVI est une grande bâtisse sur deux niveaux, habituellement fermée pendant l'hiver. C'est ici, à Marktl, village bavarois de 2 800 habitants, près de la frontière autrichienne, que Joseph Ratzinger a vu le jour en 1927. Depuis la mort du pape le 31 décembre 2022, le directeur de ce bâtiment, friand de sa rigueur, a décidé d'en ouvrir les portes. Et la maison ne désemplit pas : "Les gens ont besoin d'un lieu pour lui dire adieu et se recueillir. Le plus souvent, ils vont au premier étage, dans la pièce où il est né. Il y a beaucoup plus de gens que d'habitude. Plusieurs centaines. Certains pleurent, beaucoup allument des bougies...", assure-t-il.

Les visiteurs sont Bavarois, mais aussi Autrichiens, Polonais. À l'entrée de la maison, le livre de condoléances déborde de messages. Christine, qui vit à une vingtaine de kilomètres, a laissé quelques mots : "J'ai simplement écrit 'merci' et mon nom. Merci d'avoir été là pour nous et d'avoir guidé les gens de leur vie. C'était important pour moi d'être là. Il était profondément humain, c'était l'un d'entre nous."

Les habitants évitent les sujets qui fâchent

Les habitants se montrent plutôt indulgents quand on évoque la question des abus sexuels dans l'Église et le silence reprochés à Benoît XVI. Inge préfère même éluder le sujet : "Je suis venue prier pour lui. Ici, ce sont ses origines, sa patrie. Il a eu une vie bien remplie et a fait beaucoup de choses pour l'Église, pour la foi. Il a été un pape important", balaie-t-elle.

Arrivée en hélicoptère, tour en papamobile, bain de foule : la dernière visite du pape à Marktl, en 2006, avait réuni des milliers de personnes. Une exposition vidéo lui est aujourd'hui consacrée dans le centre-ville car le pape "n'a jamais oublié ses racines", insiste l'ancien maire Hubert Gschwendtner : "Il s'intéressait toujours à ce qu'il se passait dans le village. Quelles sont les nouvelles ? Comment ça va ? Grâce à lui, on est connu dans le monde entier. Les deux premières années, on avait 200 000 visiteurs chaque année. Il a fallu créer un office de tourisme".

Marktl n'en finit plus de dire adieu à son pape. Une nouvelle messe est prévue cette semaine pour celui qui avait été nommé citoyen d'honneur du village. Les funérailles de Benoît XVI auront lieu au Vatican vendredi 6 janvier et sera présidée par son successeur et actuel pape, François.