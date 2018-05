Volcan Kilauea : Hawaï en état d'urgence

À Hawaï, le volcan Kilauea a fait trembler la plus grande île de l'archipel. 1 700 personnes ont déjà été évacuées et des dizaines d'habitations ont été détruites. Le volcan, entré en éruption jeudi 3 mai, crache de la lave et des gaz toxiques dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres.