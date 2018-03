Violences sexuelles : le témoignage d'Evan Rachel Wood devant le Congrès américain

L'actrice américaine de la série Westworld, Evan Rachel Wood, a témoigné devant le Congrès des violences sexuelles qu'elle a subies. Elle l'a fait pour appuyer l'adoption d'une loi qui protègera mieux les victimes d'agressions sexuelles. Elle explique avoir été violée deux fois : d'abord par son petit-ami de l'époque, puis par un gérant de bar. "Voici mon expérience des violences domestiques : des rituels tordus où on m'attachait les mains et les pieds pour me torturer mentalement et physiquement [...] J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir [...] parce que j'avais l'impression d'avoir quitté mon corps", explique-t-elle.

"J'ai fait deux tentatives de suicide"

"Même si tout cela est arrivé il y a dix ans, je souffre toujours des conséquences. [...] Sept ans après mes viols, on m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique [...] J'ai fait deux tentatives de suicide qui m'ont conduite à l'hôpital psychiatrique [...] J'ai commencé à être aidée par des professionnels pour gérer mes traumatismes [...] Et j'aimerais dire ceci à mes agresseurs : je ne vous déteste pas. Je suis désolée pour vous. Je ne suis pas là pour vous faire honte. Je veux vous comprendre et je veux que vous me compreniez, mais vous devez m'écouter en premier", a-t-elle ajouté.