VIDEOS. Les Etats-Unis en proie à 60 incendies

De la Floride à l'Alaska, soixante incendies ravagent les Etats-Unis. Plus de 333 000 hectares sont déjà partis en fumées, selon le Centre national interagence de prévention des incendies (NIFC), vendredi 6 juillet.

Vingt de ces incendies brûlaient en Alaska, sept au Nouveau Mexique, quatre en Californie, huit dans le Colorado, d'autres dans le Nevada, l'Arizona ou au sud du pays, au Texas et en Floride.

En Californie, le feu dit de Klamathon, près de la frontière avec l'Oregon, a fait une victime civile qui était en train d'être identifiée. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées.

Des évacuations obligatoires ont été mises en place, notamment dans la région viticole de la Napa Valley ou au sud de la Californie près de San Diego. Le gouverneur de Californie Jerry Brown a même déclaré l'état d'urgence, vendredi soir, à cause de l'incendie dit de West Fire. A Santa Barbara, les pompiers n'ont pas pu empêcher les flammes de consumer cette maison.

VegFire-#HolidayIncident a firefighter can only watch as a structure burns in the 1300 block of Fairview Ave Goleta -Multiple structures threatened w mandatory evacuations underway. CT 8:46 pic.twitter.com/ZPr0wVYcFf