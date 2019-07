VIDEOS. Etats-Unis : des sauterelles envahissent Las Vegas

Une pluie de sauterelles s'est abattue ce week-end sur Las Vegas, aux Etats-Unis. Depuis vendredi 26 juillet, la "ville du vice" a vu débarquer des millions d'insectes aux abords de ses casinos. Cette invasion a provoqué l'inquiétude des habitants qui n'ont pas oublié de partager leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

THIS IS NO FUCKING OK YALL THE GRASSHOPPERS HAVE INVADED VEGAS FOR GOOD FUC pic.twitter.com/XAICOSUl2w

Les scientifiquent évoquent un phénomène rare mais qui trouve une explication. Il s'expliquerait par un hiver et un printemps pluvieux dans le Nevada. Des précipitations qui auraient entraîné des naissances massives chez les sauterelles alors même qu'elles traversaient le Nevada lors de leur migration.

Pour autant, les autorités se veulent rassurantes. "Elles ne sont porteuses d'aucune maladie. Elles ne mordent pas. Elles ne font pas partie des espèces que nous considérons comme un problème", a tenté de rassurer Jeff Knight, entomologiste du Département de l'agriculture, interrogé par le Las Vegas Review Journal.

La présence des sauterelles dans la ville du jeu n'est pas une surprise puisqu'il s'agit d'une espèce endémique de la région. Mais les visiteurs ont été impressionnés par la masse d'insectes déferlant sur la ville. "En une heure, des milliers de sauterelles ont débarqué dans les rues, surtout le long de Las Vegas Street, là où se trouvent tous les casinos et restaurants. C'était vraiment impressionnant. Etant donné qu'il y en avait des milliers voire des millions dans les rues, ça devenait pratiquement impossible de rester dehors", a raconté à RTLInfo un Belge qui étudie aux États-Unis.

DID YOU KNOW: Grasshoppers are attracted to ultraviolet light, and will swarm around UV lighting. Have you seen any swarms in your neighborhood? Share your photos and videos with us! Read more: https://t.co/LVemnjJuZK

: Olivia Marin/Facebook pic.twitter.com/cZxOrs1w60