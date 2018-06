VIDEO. "Vous êtes mort, monsieur ?" : une médecin américaine renvoyée après s'être moquée d'un patient

Le directeur de l'hôpital a présenté ses excuses au patient, un jeune homme de 20 ans.

Une médecin urgentiste a été renvoyée de l'hôpital californien El Camino, à Los Gatos (États-Unis), vendredi 15 juin, après s'être moquée d'un patient de 20 ans qui assurait avoir des difficultés à respirer, rapporte le Washington Post (en anglais). "Je ne peux pas respirer", lance le jeune homme depuis son lit d'hôpital, dans une vidéo diffusée mardi 12 juin sur Facebook. "Il ne peut pas respirer ? Oh la la, il doit être mort alors. Vous êtes mort, monsieur ?" répond la soignante, qui présume qu'il veut simplement "obtenir des analgésiques".

Face aux protestations du père du jeune homme, qui filme la vidéo et assure qu'il a vu son fils "perdre conscience" lorsqu'il était seul avec lui dans la chambre, la médecin rétorque que le patient "respire parfaitement normalement".

Un comportement "non professionnel"

Après un tollé sur les réseaux sociaux aux États-Unis, le directeur de l'hôpital a présenté ses excuses au patient dans un communiqué jeudi 14 juin. Il a assuré que le comportement de la médecin était "non professionnel" et ne répondait pas à "la norme que nous exigeons". Vendredi, il a précisé que la soignante, qui dépend d'un prestataire extérieur, ne travaillerait plus dans son établissement.