VIDEO. "This Is America" de Childish Gambino sacrée "chanson de l'année" lors des Grammy Awards

Jamais un morceau de rap n'avait obtenu ces deux prestigieuses récompenses. This is America, morceau de l'Américain Childish Gambino, a remporté les prix de "chanson" et "enregistrement de l'année" dimanche 10 février lors de la cérémonie des Grammy Awards.

Truffé de pamphlets contre les excès de tous bords qui secouent la société américaine, cette chanson a balayé les favoris Drake ou Lady Gaga dans la course à ce prix prestigieux. Le clip accompagnant le tube a lui aussi été primé.

Dans cette vidéo provocatrice, Childish Gambino (dont le nom civil est Donald Glover), torse nu et dansant, dénonce le règne des armes à feu et du racisme dans le pays avec un portrait sans concession de la vie de nombreux Noirs américains, entre fusillades sanglantes et réminiscences de l'esclavage. Le clip avait attiré plus de 35 millions de spectateurs sur YouTube en l'espace de seulement deux jours. Le compteur de vue approche désormais le demi-milliard de vues.

Au total, le rappeur-acteur-scénariste a été l'un des grands vainqueurs de la soirée avec quatre récompenses. Childish Gambino a toutefois refusé d'apparaître sur scène lors de la soirée de gala. Il n'est pas non plus venu prendre possession de ses trophées.

La chanteuse de country Kacey Musgraves a de son côté remporté avec Golden Hour le prix de l'album de l'année lors des Grammy Awards, tandis que la Britannique Dua Lipa, 23 ans, a été sacrée "révélation de l'année".