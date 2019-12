VIDEO. Médicaments : do it yourself !

Aux Etats-Unis, des citoyens ordinaires fabriquent leurs propres médicaments dans des laboratoires improvisés à la maison. Les uns cherchent le remède miracle pour soigner un proche, les autres une alternative aux tarifs trop élevés de l’industrie pharmaceutique, car ici, se soigner coûte très cher. Ils font partie d'un mouvement naissant : la "médecine do it yourself" (fais-le toi-même).

De l'insuline "faite maison"

Quelques pionniers tentent des expériences parfois inquiétantes, et partagent tout sur internet. Recherche, médicaments… plus question de tout laisser aux multinationales de la santé.

A Oakland, en Californie, un diabétique a créé un équivalent de l’insuline, dont le prix a été multiplié par dix en vingt ans. Faute de soins, des dizaines de malades sont déjà morts. A priori, le traitement fonctionne et il est gratuit, mais gare aux charlatans.

Un reportage de Guillaume Couderc diffusé dans "Complément d'enquête" le 12 décembre 2019.