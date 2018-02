VIDEO. Lucas, atteint de trisomie 21, élu plus beau bébé 2018

Lucas Warren a 1 an, il est trisomique et vient d'être désigné plus beau bébé Gerber en 2018. Sa mère, Cortney Warren, et son père, qui vivent en Géorgie (Etats-Unis), ont posté des photos de leur fils sur Instagram.

"Il aime rire et aime faire rire les autres"

Leur enfant a été choisi parmi 140 000 prétendants de 2018 par la firme Gerber, connue pour ses produits dans l'alimentation des tout-petits. Lucas est le premier enfant atteint du syndrome de Down, communément appelé trisomie 21.

"Il est très extraverti, raconte sa mère à USA Today (en anglais), il aime jouer, aime rire et aime faire rire les autres." Le sourire de Lucas a résolument joué en sa faveur pour le concours international. La mère voulait que son fils soit vu non seulement comme un bébé atteint du syndrome de Down, mais également comme un enfant drôle et énergique.