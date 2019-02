VIDEO. "J'ai de l’espoir pour l'égalité entre femmes et hommes" : La carrière inspirante de l'actrice Jessica Chastain

"Le cinéma va au-delà du genre, de la langue, du statut économique, de l'éducation, du pays et de la politique", soutient Jessica Chastain avec verve. L'actrice naît en 1977 en Californie. Alors qu'elle n'a que 7 ans, sa grand-mère lui fait assister pour la première fois à une pièce de théâtre. Une découverte qui a éveillé chez elle des ambitions d'actrice. "Elle était assise à côté de moi pendant que je découvrais mon métier", explique-t-elle plus tard. Cette passion ne l'a jamais quittée puisqu'une fois étudiante, une bourse lui ouvre les portes de la prestigieuse école Julliard à New York. Dans ce célèbre conservatoire, elle s'applique à exercer l'art dramatique.

À 34 ans, elle connaît la consécration et décroche la Palme d'or au festival de Cannes avec le film de Terence Malick "The Three of Life".

Une actrice engagée

Vivement engagée aux causes féministes, Jessica Chastain a souvent joué le rôle d'une femme indépendante et forte, plaçant sa passion pour le cinéma au service de son combat. En 2013, elle reçoit le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle d'agent de la CIA dans "Zéro Dark Thirty". Dans ce film, elle traque avec détermination et ténacité le terroriste Oussama ben Laden. Et trois ans plus tard, elle apparaît comme brillante lobbyiste sans scrupules dans "Miss Sloane" de John Madden. Elle prouve dans cette œuvre que les femmes sont elles aussi capables de tirer les ficelles du jeu politique. Aujourd'hui, elle s'engage dans l'égalité salariale et n'hésite pas à s'insurger de la représentation des femmes dans les films, notamment lors du 70ème festival de Cannes pour lequel elle a fait partie des membres du jury.

En 2012, l'actrice est entrée dans la liste des 100 personnes les plus influentes selon le Time.