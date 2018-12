VIDEO. Il fait tomber sa bague de fiançailles dans les égouts de New York, la police la lui restitue

La future mariée a pu récupérer son bijou. La police de New York a rendu une bague de fiançailles à un couple de touristes qui l'avait fait tomber dans les égouts, vendredi 30 novembre, à Times Square. L'homme avait demandé sa compagne en mariage peu avant à Central Park. Mais la bague était trop grande et a fini par glisser et tomber dans une grille d'évacuation, alors que le couple se promenait à Times Square, a expliqué John Drennan, le fiancé, au Telegraph.

Le couple a alors demandé de l'aide à des policiers, sans que ces derniers ne parviennent à récupérer le bijou. Samedi, John est reparti avec sa fiancée Daniella en Angleterre, non sans avoir racheté une bague à l'aéroport.

Mais les agents ont persévéré et fini par retrouver le bijou dans les égouts. Problème : le couple n'avait pas laissé ses coordonnées. La police a donc lancé un appel à témoignages sur Twitter, images de vidéosurveillance à l'appui, pour essayer de retrouver les malheureux fiancés.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ