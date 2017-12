VIDEO. Fontaine de glace, stalactites, voitures gelées... Le froid paralyse l'est des Etats-Unis

La vague de froid polaire frappe durement l'est de l'Amérique du Nord depuis la fin décembre. Le lac Erié est complètement gelé. Les lieux de promenade, les arbres et les bancs de la ville de Hamburg (Etat de New York) sont envahis par les stalactites. Il est tombé 1,5 mètre de neige en seulement 48 heures.

Jusqu'à -40°C

A Philadelphie (Pennsylvanie), la fontaine de la place Franklin est elle aussi sous la glace, jeudi 28 décembre. Une météo qui, si elle peut en rebuter certains, en inspire d'autres. Sur le pic du mont Washington, dans le New Hampshire, un homme s'est lancé un défi : jeter de l'eau bouillante en l'air alors que la température avoisine les -35°C. Résultat : ce sont des cristaux de glace qui retombent.

Dans l'Etat de New York, le gouverneur Andrew Cuomo a mis en garde contre cette vague de froid qui doit durer jusqu'au 2 janvier. Les températures pourraient tomber jusqu'à -40°C dans le nord de son Etat.