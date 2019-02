VIDEO. Etats-Unis : les images impressionnantes d'un gigantesque carambolage qui a fait un mort et neuf blessés

Un carambolage dans le Missouri (Etats-Unis) a fait au moins un mort et neuf blessés, vendredi 15 février, a rapporté le Kansas City Star (en anglais). L'accident est survenu sur la route I-70 à la hauteur d'Oak Grove. La chaussée était glissante et recouverte de neige. Au total, 15 véhicules ont été impliqués dans le carambolage et quelque 47 ont été accidentés, selon le porte-parole de la Missouri Highway Patrol.

Dans cette vidéo du carambolage, on voit les voitures arriver à vive allure et s'encastrer les unes dans les autres dans un fracas de tôle froissée.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG