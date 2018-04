VIDEO. Etats-Unis : un hommage national rendu à Martin Luther King

C'était il y a 50 ans jour pour jour. Le Prix Nobel de la paix Martin Lutherking était assassiné. Pourquoi un tel hommage ? " Il a très vite milité pour les droits civiques c'est à dire pour des droits égaux pour les blancs et pour les noirs et il va surtout prôner la non violence ", explique Gérard Grizbec, grand reporter à France 2.

1968, l'année de son assassinat est marquée par de nombreuses violences aux Etats-Unis. " C'est une année particulière en France, en Europe mais surtout aux Etats-Unis", poursuit le grand reporter. Que reste-t-il de l'héritage de Martin Luther King ? Réponse dans un oeil sur le monde.