VIDEO. Etats-unis : le moteur d'un avion explose dans les airs

Les 143 passagers et les cinq membres d'équipage ont pû être évacués sains et saufs sur le tarmac de l'aéroport de Philadelphie.

Une grosse frayeur pour les passagers du vol 1380 Southwest Airlines entre New York et Dallas (Etats-Unis). Un moteur de l'avion a explosé dans les airs, mardi 17 avril, obligeant l'appereil à atterrir à Philadelphie, rapporte The New York Post (en anglais).

Des éclats d'obus ont brisé la vitre d'un des hublots, comme le montrent ces photos postées par un des passagers sur Facebook. Une femme assise à côté de la fenêtre a failli être aspirée, assure le quotidien. Dans une vidéo mise en ligne par le même passager, on aperçoit également le déploiement des masques à oxygène.

Les 143 passagers et les cinq membres d'équipage ont pû être évacués sains et saufs sur le tarmac de l'aéroport de Philadelphie. La compagnie aérienne ne s'est pas encore exprimée sur les causes de cette explosion.