VIDEO. Etats-Unis : il survit plus de vingt jours dans le froid polaire de l'Alaska

Il s'en est mieux sorti que Christopher McCandless, le héros au triste destin du livre et du film Into the Wild. Tyson Steele, un Américain de 30 ans, a défié pendant plus de vingt jours le froid polaire et les chutes de neige en Alaska, sans toit, après l'incendie de sa cabane. Il a finalement été secouru jeudi 9 janvier par un hélicoptère parti à sa recherche.

"Sa cabane a brûlé à la mi-décembre, tuant son chien et le laissant isolé dans des températures en dessous de zéro et avec aucun moyen de communication pendant 23 jours", a indiqué la police de l'Alaska dans une vidéo publiée sur Facebook.

Un SOS géant écrit dans la neige

Il a d'abord dormi dans un abri sous la neige avant de se bâtir un abri de fortune. Il est parvenu à récupérer quelques boîtes de conserve, de quoi tenir "trente jours", selon ses calculs. Son téléphone ne fonctionnait pas, le jeune homme n'avait aucun moyen de communiquer. Il était à plus de 30 kilomètres des villages les plus proches et savait simplement que quelqu'un vivait à environ 8 kilomètres.

"Il avait neigé ! Une énorme quantité de poudreuse", se souvient-il. Le jeune homme a compris que son salut ne pourrait venir que du ciel. Il a dessiné, à l'aide de cendres, un énorme SOS dans la neige, ce qui lui a permis d'être finalement repéré par un avion. Maintenant sain et sauf, il va sûrement retourner vivre à Salt Lake City, dans l'Utah, avec sa famille.