VIDÉO. États-Unis : elle demande sa compagne en mariage... alors que celle-ci avait prévu de faire la même chose

Becky McCabe et Jessa Gillaspie n'oublieront pas ce vendredi 25 mai. Alors qu'elles se rendaient au zoo de Memphis (Tennessee, Etats-Unis), le lieu de leur premier rendez-vous, les deux femmes ont eu la même idée. Au cours de cette journée, Becky McCabe se tourne vers Jessa et se met à genoux. "Veux-tu m'épouser ?", demande-t-elle. Sa compagne n'en croit pas ses yeux et ne peut contenir son émotion : "Oh mon dieu ! Oh mon dieu !" répète-t-elle. Mais elle ne répond pas par le "oui" tant attendu.

Surprise totale

Jessa fouille dans son sac et en sort... une autre bague. Elle aussi avait prévu de profiter de cette visite dans ce lieu symbolique pour le couple pour faire sa demande. "J'ignorais entièrement qu'elle avait l'intention de faire sa demande aussi, et elle ne le savait pas pour moi non plus. Nous étions toutes les deux incroyablement surprises ! Nous étions entourées de nos amis et avons passé une soirée mémorable. Je suis la femme la plus chanceuse au monde de pouvoir l'appeler ma fiancée", a expliqué Jessa sur Facebook, en légende de la vidéo qui a été vue plus de 1 million de fois en moins d’une semaine.