VIDEO. Aux États-Unis, immersion dans les profondeurs des grottes de Carlsbad

Dans la grotte de Carlsbad, le circuit le plus populaire explore la Big Room, la plus grande salle souterraine d'Amérique du Nord en volume : avec ses 78 mètres de haut et son 1,2 kilomètre de long, cette salle pourrait accueillir le bâtiment du Capitole. Pour pénétrer dans ce temple naturel, on peut emprunter un ascenseur ou descendre environ 230 mètres en lacets, pris peu à peu par l'obscurité.

Créée par des bains d'acide sulfurique souterrains

Aussi, la grotte héberge plusieurs piscines souterraines dont le Green Lake. Contrairement à la grande majorité des grottes, celle-ci n'a pas été créée par l'écoulement d'un ruisseau de surface. Elle a été creusée il y a 4 à 6 millions d'années par des bains d'acide sulfurique souterrains.

Un lieu riche en surprises

Le soir venu, à l'entrée de la grotte, les visiteurs peuvent assister à un spectacle impressionnant : la sortie simultanée de centaines de milliers de chauves-souris. Elles sortent de la grotte à la recherche d'insectes pour se nourrir. À l'aube, elles y retournent par un plongeon pouvant dépasser 40 kilomètres par heure.

Désigné monument national en 1923, parc national depuis 1930 et classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, le parc national des grottes de Carlsbad attire plus de 440 000 visiteurs chaque année.